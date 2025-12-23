"Вітрина "русского міра": РФ поширює фейки про відбудову зруйнованого Маріуполя

Пропагандистські ресурси РФ поширюють публікації про буцімто "відновлені будинки" та "благоустрій парків і спортмайданчиків".

Особлива увага прикута до будівлі Маріупольського драмтеатру, яку було зруйновано авіаударом російських військ у березні 2022 року. Там переховувалися сотні цивільних людей, багато з яких загинули.

Зараз російські медіа активно поширюють публікації про "відбудову театру", причому залучаючи до цієї інформкампанії окремих іноземних журналістів, які від початку повномасштабного вторгнення співпрацюють з російською владою на окупованих українських територіях.

"Мета цієї кампанії - створити ілюзію, зокрема на Заході, нібито під владою РФ окуповані українські території активно розвиваються. Відбудувавши Маріупольський театр та окремі будинки, ru-пропаганда намагається створити з цих локацій вітрину "русского міра", - стверджують у Центрі.

Насправді ж більшість захоплених росіянами міст Донбасу залишаються в руїнах та майже знелюдніли, а місцеві мешканці не мають доступу до базових послуг і живуть під постійним терором окупантів.

"У самому Маріуполі, попри всі твердження пропаганди, мешканці масово скаржаться на втрату житла та неможливість отримати компенсацію за зруйновані квартири", - констатують аналітики Центру.