"Витрина "русского мира": РФ распространяет фейки о восстановлении разрушенного Мариуполя

Пропагандистские ресурсы РФ распространяют публикации о якобы "восстановленных домах" и "благоустройстве парков и спортплощадок".

Особое внимание приковано к зданию Мариупольского драмтеатра, которое было разрушено авиаударом российских войск в марте 2022 года. Там скрывались сотни гражданских людей, многие из которых погибли.

Сейчас российские медиа активно распространяют публикации о "восстановлении театра", причем привлекая к этой информкампании отдельных иностранных журналистов, которые с начала полномасштабного вторжения сотрудничают с российскими властями на оккупированных украинских территориях.

"Цель этой кампании - создать иллюзию, в частности на Западе, якобы под властью РФ оккупированные украинские территории активно развиваются. Отстроив Мариупольский театр и отдельные дома, ru-пропаганда пытается создать из этих локаций витрину "русского мира", - утверждают в Центре.

На самом деле большинство захваченных россиянами городов Донбасса остаются в руинах и почти обезлюдели, а местные жители не имеют доступа к базовым услугам и живут под постоянным террором оккупантов.

"В самом Мариуполе, несмотря на все утверждения пропаганды, жители массово жалуются на потерю жилья и невозможность получить компенсацию за разрушенные квартиры", - констатируют аналитики Центра.