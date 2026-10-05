Залежать від Маска: чому висадка астронавтів NASA на Місяць опинилася під загрозою

NASA готується повернути людей на Місяць уперше за понад 50 років - висадку планують на початок 2028 року в межах місії Artemis IV. Але історичне повернення залежить від SpaceX, яка має встигнути підготувати свою нову ракетно-космічну систему.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BGR .

Згідно з чинним сценарієм Artemis IV, NASA відправить чотирьох астронавтів до місячної орбіти за допомогою власної надважкої ракети Space Launch System (SLS) та корабля Orion.

Водночас компанія SpaceX має вивести на орбіту Місяця спеціально модифіковану версію верхнього ступеня - модуль Starship Human Landing System (HLS).

На місячній орбіті Orion зістикується зі Starship HLS, після чого двоє членів екіпажу перейдуть до посадкового модуля, здійснять посадку і проведуть на поверхні близько тижня для виконання наукових завдань.

Ключові виклики для ракети Starship

Попри прогрес із моменту першого тестового випробування у 2023 році, SpaceX стикається з низкою складних інженерних завдань.

Яких саме?

Стабільність орбітальних польотів: компанія повинна продемонструвати регулярні та безвідмовні орбітальні місії корабля Ship, перш ніж трансформувати його на місячний модуль HLS.

Дозаправляння у космосі: для польоту до Місяця пристрою потрібна технологія перекачування великих обсягів кріогенного палива між кораблями безпосередньо на навколоземній орбіті.

Стикування та посадка: процедуру стикування з кораблем Orion планується відпрацювати під час орбітальних тестів місії Artemis III, після чого необхідно підтвердити безпечність самої посадки на Місяць і подальшого зльоту назад на орбіту.

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Альтернатива - Blue Origin?

Затримки в розробці змусили NASA адаптувати графік: у лютому 2026 року місію Artemis III переформатували як демонстраційний орбітальний політ, а повноцінну висадку перенесли на Artemis IV.

В агенції наголосили, що готовність посадкового модуля визначатиме, хто саме доставить астронавтів на поверхню супутника Землі.

Якщо прогрес SpaceX сповільниться, альтернативним постачальником може стати компанія Blue Origin зі своїм модулем Blue Moon.

Втім, стартап Джеффа Безоса також перебуває у гонці із часом: його носій New Glenn досі перебуває на стадії випробувань після аварії під час вогневих тестів двигунів у травні 2026 року.