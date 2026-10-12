Хто замінить МКС: NASA дасть сотні мільйонів доларів на нові орбітальні станції

NASA шукає приватні компанії, які побудують космічні станції на заміну МКС після 2030 року. Агенція вже оголосила офіційний конкурс пропозицій для бізнесу. Мета - забезпечити безперервну присутність людей на низькій навколоземній орбіті.

Про це РБК-Україна інформує з посиланням на Ars Technica .

Що відомо про конкурс Commercial LEO Destinations?

Документація встановлює чіткі терміни та вимоги до учасників. Заявки за програмою Commercial LEO Destinations приймають до 8 грудня, а підсумки першої фази оголосять у квітня.

Переможці першого етапу - а NASA розраховує обрати щонайменше дві компанії - отримають гарантоване фінансування від 100 мільйонів доларів.

Наступні етапи програми передбачають:

розробку, випробування та сертифікацію нових орбітальних комплексів;

закупівлю щонайменше чотирьох регулярних місій для доставки астронавтів на нові приватні станції;

залучення загального бюджету, який надалі обчислюватиметься мільярдами доларів.

Очільник NASA Джаред Ісаакман наголосив, що агенція не планує залишати низьку навколоземну орбіту Землі.

Передавання базової інфраструктури приватним операторам дозволить вивільнити ресурси для складніших завдань - освоєння Місяця та підготовки місій на Марс.

Фаворитами конкурсу вважають компанії Axiom Space, Voyager Space із проєктом Starlab та Vast Space. Водночас SpaceX поки не планує подавати власну заявку, а участь Blue Origin залишається під питанням.

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Вирішення транспортної проблеми та логістична підтримка

Один із найважливіших пунктів нової програми стосується доставки екіпажів і вантажів.

Раніше приватні компанії мали самостійно шукати транспортних партнерів. Це створювало ризики, адже SpaceX збирається вивести з експлуатації корабель Crew Dragon разом із затопленням МКС орієнтовно у 2030-2032 роках.

Щоб зняти фінансове й логістичне навантаження з розробників станцій, NASA змінила умови:

Розробникам більше не потрібно надавати підписані контракти чи листи про наміри від перевізників.

Агенція бере на себе забезпечення та оплату доставки екіпажів для перших чотирьох місій.

Вартість одного рейсу з чотирма астронавтами у 2030 році оцінюють у 325 мільйонів доларів, а вантажного корабля - у 300 мільйонів доларів.

Найімовірніше, основним транспортним засобом для цих початкових місій стане корабель Starliner від компанії Boeing, на доопрацювання та сертифікацію якого NASA нещодавно виділила додаткові 359 мільйонів доларів.

До слова, керівники Axiom Space, Voyager Space та Vast вже привітали оприлюднення підсумкових вимог і підтвердили готовність змагатися за право створити нове покоління орбітальних станцій для всього людства.