Не витримав навантаження: у Калуші в парку перекинувся батут із дітьми (фото)

Обставини інциденту з батутом у парку Калуша

Ввечері неділі, 3 травня 2026 року, адміністрація парку культури імені Івана Франка в місті Калуш Івано-Франківської області розповіла "кілька слів" про інцидент, який відбувся вдень.

"Справді, сьогодні сталася прикра ситуація - батут не витримав навантаження", - повідомили громадянам.

Уточнюється, що ніхто, на щастя, серйозних травм не отримав.

Батут із дітьми у парку Калуша втратив стійкість (фото: facebook.com/kalushpark)

"Один із батьків звернувся до керівництва парку (усі відповідальні працівники були на місці) зі скаргою, що його донька вдарилася, і ситуацію вдалося врегулювати на місці", - розповіли українцям.

Наголошується, що кількість дітей на батуті - не перевищувала допустимих норм.

"Водночас діти одночасно скупчилися в одному місці, що, ймовірно, і призвело до втрати стійкості батута", - йдеться у публікації.

При цьому зазначається, що подібні випадки, безумовно:

є неприпустимими;

зобов'язують посилити контроль за експлуатацією атракціону.

Публікація парку (скриншот: facebook.com/kalushpark)

"Зі свого боку працівники парку вживуть усіх необхідних заходів для недопущення подібних ситуацій у майбутньому", - повідомили місцевим мешканцям і гостям міста.

Насамкінець адміністрація парку перепросила у всіх, "кого торкнулась дана ситуація".