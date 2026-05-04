Не витримав навантаження: у Калуші в парку перекинувся батут із дітьми (фото)

12:14 04.05.2026 Пн
2 хв
Без травм, на жаль, не обійшлося
aimg Ірина Костенко
Інцидент із батутом стався у парку імені Івана Франка (фото: facebook.com/kalushpark)

У парку культури в місті Калуш звичайна дитяча розвага закінчилась небезпечним інцидентом. Популярний атракціон - надувний батут - втратив стійкість.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби парку у Facebook.

Обставини інциденту з батутом у парку Калуша

Ввечері неділі, 3 травня 2026 року, адміністрація парку культури імені Івана Франка в місті Калуш Івано-Франківської області розповіла "кілька слів" про інцидент, який відбувся вдень.

"Справді, сьогодні сталася прикра ситуація - батут не витримав навантаження", - повідомили громадянам.

Уточнюється, що ніхто, на щастя, серйозних травм не отримав.

Батут із дітьми у парку Калуша втратив стійкість (фото: facebook.com/kalushpark)

"Один із батьків звернувся до керівництва парку (усі відповідальні працівники були на місці) зі скаргою, що його донька вдарилася, і ситуацію вдалося врегулювати на місці", - розповіли українцям.

Наголошується, що кількість дітей на батуті - не перевищувала допустимих норм.

"Водночас діти одночасно скупчилися в одному місці, що, ймовірно, і призвело до втрати стійкості батута", - йдеться у публікації.

При цьому зазначається, що подібні випадки, безумовно:

  • є неприпустимими;
  • зобов'язують посилити контроль за експлуатацією атракціону.

Публікація парку (скриншот: facebook.com/kalushpark)

"Зі свого боку працівники парку вживуть усіх необхідних заходів для недопущення подібних ситуацій у майбутньому", - повідомили місцевим мешканцям і гостям міста.

Насамкінець адміністрація парку перепросила у всіх, "кого торкнулась дана ситуація".

