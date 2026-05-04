Не витримав навантаження: у Калуші в парку перекинувся батут із дітьми (фото)

У парку культури в місті Калуш звичайна дитяча розвага закінчилась небезпечним інцидентом. Популярний атракціон - надувний батут - втратив стійкість.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби парку у Facebook.
Ввечері неділі, 3 травня 2026 року, адміністрація парку культури імені Івана Франка в місті Калуш Івано-Франківської області розповіла "кілька слів" про інцидент, який відбувся вдень.
"Справді, сьогодні сталася прикра ситуація - батут не витримав навантаження", - повідомили громадянам.
Уточнюється, що ніхто, на щастя, серйозних травм не отримав.
"Один із батьків звернувся до керівництва парку (усі відповідальні працівники були на місці) зі скаргою, що його донька вдарилася, і ситуацію вдалося врегулювати на місці", - розповіли українцям.
Наголошується, що кількість дітей на батуті - не перевищувала допустимих норм.
"Водночас діти одночасно скупчилися в одному місці, що, ймовірно, і призвело до втрати стійкості батута", - йдеться у публікації.
При цьому зазначається, що подібні випадки, безумовно:
"Зі свого боку працівники парку вживуть усіх необхідних заходів для недопущення подібних ситуацій у майбутньому", - повідомили місцевим мешканцям і гостям міста.
Насамкінець адміністрація парку перепросила у всіх, "кого торкнулась дана ситуація".
