Не выдержал нагрузки: в Калуше в парке перевернулся батут с детьми (фото)

В парке культуры в городе Калуш обычное детское развлечение закончилось опасным инцидентом. Популярный аттракцион - надувной батут - потерял устойчивость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы парка в Facebook.
Вечером воскресенья, 3 мая 2026 года, администрация парка культуры имени Ивана Франко в городе Калуш Ивано-Франковской области рассказала "несколько слов" об инциденте, который произошел днем.
"Действительно, сегодня произошла досадная ситуация - батут не выдержал нагрузки", - сообщили гражданам.
Уточняется, что никто, к счастью, серьезных травм не получил.
"Один из родителей обратился к руководству парка (все ответственные работники были на месте) с жалобой, что его дочь ударилась, и ситуацию удалось урегулировать на месте", - рассказали украинцам.
Подчеркивается, что количество детей на батуте - не превышало допустимых норм.
"В то же время дети одновременно скопились в одном месте, что, вероятно, и привело к потере устойчивости батута", - говорится в публикации.
При этом отмечается, что подобные случаи, безусловно:
"Со своей стороны работники парка примут все необходимые меры для недопущения подобных ситуаций в будущем", - сообщили местным жителям и гостям города.
В завершение администрация парка извинилась перед всеми, "кого затронула данная ситуация".
