Не выдержал нагрузки: в Калуше в парке перевернулся батут с детьми (фото)

Обстоятельства инцидента с батутом в парке Калуша

Вечером воскресенья, 3 мая 2026 года, администрация парка культуры имени Ивана Франко в городе Калуш Ивано-Франковской области рассказала "несколько слов" об инциденте, который произошел днем.

"Действительно, сегодня произошла досадная ситуация - батут не выдержал нагрузки", - сообщили гражданам.

Уточняется, что никто, к счастью, серьезных травм не получил.

"Один из родителей обратился к руководству парка (все ответственные работники были на месте) с жалобой, что его дочь ударилась, и ситуацию удалось урегулировать на месте", - рассказали украинцам.

Подчеркивается, что количество детей на батуте - не превышало допустимых норм.

"В то же время дети одновременно скопились в одном месте, что, вероятно, и привело к потере устойчивости батута", - говорится в публикации.

При этом отмечается, что подобные случаи, безусловно:

являются недопустимыми;

обязывают усилить контроль за эксплуатацией аттракциона.

"Со своей стороны работники парка примут все необходимые меры для недопущения подобных ситуаций в будущем", - сообщили местным жителям и гостям города.

В завершение администрация парка извинилась перед всеми, "кого затронула данная ситуация".