ua en ru
Пн, 04 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Не витримав навантаження: у Калуші в парку перекинувся батут із дітьми (фото)

12:14 04.05.2026 Пн
2 хв
Без травм, на жаль, не обійшлося
aimg Ірина Костенко
Не витримав навантаження: у Калуші в парку перекинувся батут із дітьми (фото) Інцидент із батутом стався у парку імені Івана Франка (фото: facebook.com/kalushpark)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У парку культури в місті Калуш звичайна дитяча розвага закінчилась небезпечним інцидентом. Популярний атракціон - надувний батут - втратив стійкість.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби парку у Facebook.

Читайте також: Колесо огляду на Подолі арештували: чому зупинили атракціон у центрі Києва

Обставини інциденту з батутом у парку Калуша

Ввечері неділі, 3 травня 2026 року, адміністрація парку культури імені Івана Франка в місті Калуш Івано-Франківської області розповіла "кілька слів" про інцидент, який відбувся вдень.

"Справді, сьогодні сталася прикра ситуація - батут не витримав навантаження", - повідомили громадянам.

Уточнюється, що ніхто, на щастя, серйозних травм не отримав.

Не витримав навантаження: у Калуші в парку перекинувся батут із дітьми (фото)Батут із дітьми у парку Калуша втратив стійкість (фото: facebook.com/kalushpark)

"Один із батьків звернувся до керівництва парку (усі відповідальні працівники були на місці) зі скаргою, що його донька вдарилася, і ситуацію вдалося врегулювати на місці", - розповіли українцям.

Наголошується, що кількість дітей на батуті - не перевищувала допустимих норм.

"Водночас діти одночасно скупчилися в одному місці, що, ймовірно, і призвело до втрати стійкості батута", - йдеться у публікації.

При цьому зазначається, що подібні випадки, безумовно:

  • є неприпустимими;
  • зобов'язують посилити контроль за експлуатацією атракціону.

Не витримав навантаження: у Калуші в парку перекинувся батут із дітьми (фото)Публікація парку (скриншот: facebook.com/kalushpark)

"Зі свого боку працівники парку вживуть усіх необхідних заходів для недопущення подібних ситуацій у майбутньому", - повідомили місцевим мешканцям і гостям міста.

Насамкінець адміністрація парку перепросила у всіх, "кого торкнулась дана ситуація".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про розваги для дітей, які призводять до травм.

Крім того, ми пояснювали, як уберегти дітей від неочевидної загрози вдома у теплу пору року.

Читайте також про 7 найекстремальніших "розваг" у світі, які лякають навіть відчайдухів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Івано-Франківська область Діти Події Відпочинок дітей
Новини
Путін боїться замаху дронами та перевороту, а між силовиками наростає конфлікт, - ЗМІ
Путін боїться замаху дронами та перевороту, а між силовиками наростає конфлікт, - ЗМІ
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги