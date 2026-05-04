Не выдержал нагрузки: в Калуше в парке перевернулся батут с детьми (фото)

12:14 04.05.2026 Пн
2 мин
Без травм, к сожалению, не обошлось
aimg Ирина Костенко
Инцидент с батутом произошел в парке имени Ивана Франко (фото: facebook.com/kalushpark)
В парке культуры в городе Калуш обычное детское развлечение закончилось опасным инцидентом. Популярный аттракцион - надувной батут - потерял устойчивость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы парка в Facebook.

Обстоятельства инцидента с батутом в парке Калуша

Вечером воскресенья, 3 мая 2026 года, администрация парка культуры имени Ивана Франко в городе Калуш Ивано-Франковской области рассказала "несколько слов" об инциденте, который произошел днем.

"Действительно, сегодня произошла досадная ситуация - батут не выдержал нагрузки", - сообщили гражданам.

Уточняется, что никто, к счастью, серьезных травм не получил.

Батут с детьми в парке Калуша потерял устойчивость (фото: facebook.com/kalushpark)

"Один из родителей обратился к руководству парка (все ответственные работники были на месте) с жалобой, что его дочь ударилась, и ситуацию удалось урегулировать на месте", - рассказали украинцам.

Подчеркивается, что количество детей на батуте - не превышало допустимых норм.

"В то же время дети одновременно скопились в одном месте, что, вероятно, и привело к потере устойчивости батута", - говорится в публикации.

При этом отмечается, что подобные случаи, безусловно:

  • являются недопустимыми;
  • обязывают усилить контроль за эксплуатацией аттракциона.

Не выдержал нагрузки: в Калуше в парке перевернулся батут с детьми (фото)Публикация парка (скриншот: facebook.com/kalushpark)

"Со своей стороны работники парка примут все необходимые меры для недопущения подобных ситуаций в будущем", - сообщили местным жителям и гостям города.

В завершение администрация парка извинилась перед всеми, "кого затронула данная ситуация".

