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Не витримало спеки: у гнізді лелек Одарки та Грицика вибухнуло п'яте яйце (відео)

21:02 29.06.2026 Пн
2 хв
Птахи висиджували яйце ще з квітня, але природа розпорядилася інакше
aimg Тетяна Веремєєва
Не витримало спеки: у гнізді лелек Одарки та Грицика вибухнуло п'яте яйце (відео) Фото: Лелеки в гнізді (Getty Images)
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У гнізді відомої пари лелек Одарки та Грицика в Національному природному парку "Пирятинський" завершилася історія п'ятого яйця, з якого цього року так і не вилупилося пташеня. Через спеку воно вибухнуло просто в гнізді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника парку Анатолія Подобайла та дослідницю птахів Ірину Саражинську.

За словами Саражинської, яйце вибухнуло 28 червня о 16:04. Воно перебувало в гнізді ще з другої половини квітня. Понад місяць його по черзі висиджували Грицик та Одарка, однак п'яте лелеченя так і не з'явилося на світ.

Після завершення періоду висиджування яйце ще понад місяць залишалося в гнізді, час від часу перекочуючись по ньому.

"Шлях цього яйця в гнізді виявився досить тривалим. З нього чекали появи на світ п'ятого лелеченяти, але цього не сталося", - зазначила Саражинська.

Вона пояснила, що в спекотну погоду всередині старих незапліднених або загиблих яєць накопичуються гази, через що зростає тиск і шкаралупа не витримує.

Подібна ситуація вже траплялася у гнізді цієї пари. У 2024 році яйце, з якого також не вилупилося пташеня, вибухнуло майже в той самий період - 30 червня.

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Цього року Одарка відклала п'ять яєць, однак вижили четверо лелеченят. За результатами голосування глядачів онлайн-трансляції їх назвали Лельович, Махаон, Мрія та Ніка.

Нагадаємо, перше яйце у відомому гнізді лелек Одарки та Грицика цьогоріч з’явилося 13 квітня.

РБК-Україна також розповідало, що торік самець у цьому гнізді викинув із гнізда найслабше пташеня. Фахівці пояснювали, що така поведінка є природною для диких птахів і може бути пов'язана з нестачею корму або слабкістю пташеняти. Водночас лелеченя, яке назвали Катрусею, вдалося врятувати.

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