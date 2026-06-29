Не витримало спеки: у гнізді лелек Одарки та Грицика вибухнуло п'яте яйце (відео)

У гнізді відомої пари лелек Одарки та Грицика в Національному природному парку "Пирятинський" завершилася історія п'ятого яйця, з якого цього року так і не вилупилося пташеня. Через спеку воно вибухнуло просто в гнізді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника парку Анатолія Подобайла та дослідницю птахів Ірину Саражинську .

За словами Саражинської, яйце вибухнуло 28 червня о 16:04. Воно перебувало в гнізді ще з другої половини квітня. Понад місяць його по черзі висиджували Грицик та Одарка, однак п'яте лелеченя так і не з'явилося на світ.

Після завершення періоду висиджування яйце ще понад місяць залишалося в гнізді, час від часу перекочуючись по ньому.

"Шлях цього яйця в гнізді виявився досить тривалим. З нього чекали появи на світ п'ятого лелеченяти, але цього не сталося", - зазначила Саражинська.

Вона пояснила, що в спекотну погоду всередині старих незапліднених або загиблих яєць накопичуються гази, через що зростає тиск і шкаралупа не витримує.

Подібна ситуація вже траплялася у гнізді цієї пари. У 2024 році яйце, з якого також не вилупилося пташеня, вибухнуло майже в той самий період - 30 червня.

Цього року Одарка відклала п'ять яєць, однак вижили четверо лелеченят. За результатами голосування глядачів онлайн-трансляції їх назвали Лельович, Махаон, Мрія та Ніка.