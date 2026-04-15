У прямому ефірі на всю країну: у гнізді лелек Одарки та Грицика з’явилося перше яйце

У Національному природному парку "Пирятинський" у гнізді лелек Одарки та Грицика з’явилося перше яйце цього року. До цього у лелечому гнізді відбувалися драми за те, хто і з ким має там жити.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення дослідниці птахів Ірини Саражинської .

Коли з’явилося яйце

За її словами, перше яйце з’явилося 13 квітня о 23:54. Цю подію активно чекали глядачі онлайн-трансляції. Понад 500 людей спостерігали за гніздом у прямому ефірі та залишалися в чаті майже до ранку.

Після цього в гнізді "стало троє" - самець Грицик, самиця Одарка та яйце.

Коли чекати наступне поповнення

Як пояснила Саражинська, цього року інтервал між спарюванням і появою першого яйця становив 8 днів. У попередні роки він складав 7 днів.

З огляду на спостереження минулих років, яйця у лелек з’являються через день. Тому наступне поповнення очікується приблизно через 48 годин - ввечері 15 квітня.

Водночас фахівчиня наголошує, що точний час передбачити складно і робити такі прогнози не варто. Це стосується і кількості яєць, які можуть з’явитися у гнізді.

"Робити прогнози, скільки ж буде яєць у гнізді лелек, не варто, бо цього ніхто не знає заздалегідь, а вгадувати - справа невдячна", - зазначила дослідниця.

Після цієї події серед глядачів онлайн-трансляції з’явився новий термін - "першояйцевий ранок". Саме так назвали ранок після появи першого яйця у гнізді. Тепер спостерігачі очікують на наступну подію - "другояйцевий ранок".

Як цьогоріч лелеки заселяли гніздо

Цьогоріч заселення гнізда у Національному природному парку "Пирятинський" відбувалося непросто й навіть драматично. Сезон розпочався 22 березня, коли до оселі прилетів перший "залітний" лелека, однак він пробув там лише півтори хвилини та полетів далі. Постійні мешканці на той момент ще не повернулися.

З 24 березня гніздо почав відвідувати інший самець, якого умовно назвали Грициком. Він поступово облаштовував оселю - носив гілки, сіно та листя, а згодом навіть залишився там ночувати. 2 квітня до нього приєдналася самка, і в гнізді сформувалася нова пара.

Втім ситуація різко змінилася 5 квітня, коли до гнізда повернулася його минулорічна господарка Одарка. Між птахами виникли сутички за територію. У підсумку нова самка залишила гніздо, а Одарка повернула контроль над оселею. Разом із самцем, який залишився, сформувалася інша пара.

Як зазначають дослідники, такі події є природними для дикої природи: у боротьбі за гніздо перемагає сильніший, а остаточний склад пари формується вже в процесі конкуренції.