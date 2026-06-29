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Не выдержало жары: в гнезде аистов Одарки и Грицика взорвалось пятое яйцо (видео)

21:02 29.06.2026 Пн
2 мин
Птицы высиживали яйцо еще с апреля, но природа распорядилась иначе
aimg Татьяна Веремеева
Не выдержало жары: в гнезде аистов Одарки и Грицика взорвалось пятое яйцо (видео) Фото: Аисты в гнезде (Getty Images)
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В гнезде известной пары аистов Одарки и Грицика в Национальном природном парке "Пирятинский" завершилась история пятого яйца, из которого в этом году так и не вылупился птенец. Из-за жары оно взорвалось прямо в гнезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя парка Анатолия Подобайло и исследовательницу птиц Ирину Саражинскую.

По словам Саражинской, яйцо взорвалось 28 июня в 16:04. Оно находилось в гнезде еще со второй половины апреля. Более месяца его по очереди высиживали Грицик и Одарка, однако пятый аист так и не появился на свет.

После завершения периода высиживания яйцо еще больше месяца оставалось в гнезде, время от времени перекатываясь по нему.

"Путь этого яйца в гнезде оказался достаточно длительным. Из него ждали появления на свет пятого аиста, но этого не произошло", - отметила Саражинская.

Она объяснила, что в жаркую погоду внутри старых неоплодотворенных или погибших яиц накапливаются газы, из-за чего растет давление и скорлупа не выдерживает.

Подобная ситуация уже случалась в гнезде этой пары. В 2024 году яйцо, из которого также не вылупился птенец, взорвался почти в тот же период - 30 июня.

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В этом году Одарка отложила пять яиц, однако выжили четверо аистов. По результатам голосования зрителей онлайн-трансляции их назвали Лелевич, Махаон, Мечта и Ника.

Напомним, первое яйцо в известном гнезде аистов Одарки и Грицика в этом году появилось 13 апреля.

РБК-Украина также рассказывало, что в прошлом году самец в этом гнезде выбросил из гнезда самого слабого птенца. Специалисты объясняли, что такое поведение естественно для диких птиц и может быть связано с нехваткой корма или слабостью птенца. В то же время аиста, который назвали Катрусей, удалось спасти.

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