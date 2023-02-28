Витримали енергетичний терор РФ. Україна пройшла найважчий період, - Шмигаль

"Сьогодні останній день зими, до завершення опалювального сезону залишається півтора місяця. Можна впевнено сказати, що ми пройшли найважчий період. Витримали російський енергетичний терор та забезпечили тепло в оселях українців", - сказав він.

За словами прем'єра, Україна виграла не лише битву за тепло, але й битву за світло. Вже 17 днів поспіль в енергетичній мережі немає дефіциту потужності та найближчим часом не прогнозується за умови відсутності масованої атаки РФ.

Шмигаль подякував енергетикам і тепловикам за самовіддану працю, силам ППО за професійність, міжнародним партнерам за підтримку, а українцям - за ощадливість та стійкість.

"Будемо ще сильнішими. Не просто відновимо втрачене, але й модернізуємо, децентралізуємо та убезпечимо нашу енергосистему. Ця робота вже триває і буде прискорюватися", - додав він.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко також повідомляв, що в Україні більше не вимикатимуть світло, якщо РФ не буде бити по об'єктах енергетики.

До того ж, міністр розповів, чи відновить Україна експорт електроенергії.

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