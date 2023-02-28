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Выдержали энергетический террор РФ. Украина прошла самый тяжелый период, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина выдержала российский энергетический террор и обеспечила граждан теплом во время зимы в условиях постоянных обстрелов оккупантов. Самый трудный период уже позади.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров.

"Сегодня последний день зимы, до завершения отопительного сезона остается полтора месяца. Можно уверенно сказать, что мы прошли самый тяжелый период. Выдержали российский энергетический террор и обеспечили тепло в домах украинцев", - сказал он.

По словам премьера, Украина выиграла не только битву за тепло, но и битву за свет. Уже 17 дней подряд в энергетической сети нет дефицита мощности и в ближайшее время не прогнозируется при отсутствии массированных атак РФ.

Шмыгаль поблагодарил энергетиков и тепловиков за самоотверженный труд, силы ПВО за профессионализм, международных партнеров за поддержку, а украинцев - за бережливость и устойчивость.

"Будем еще сильнее. Не просто восстановим утраченное, но и модернизируем, децентрализуем и обезопасим нашу энергосистему. Эта работа уже продолжается и будет ускоряться", - добавил он.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко также сообщал, что в Украине больше не будут выключать свет, если РФ не будет бить по объектам энергетики.

К тому же министр рассказал, возобновит ли Украина экспорт электроэнергии.

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Денис ШмыгальЭлектроэнергия