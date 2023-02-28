Выдержали энергетический террор РФ. Украина прошла самый тяжелый период, - Шмыгаль

"Сегодня последний день зимы, до завершения отопительного сезона остается полтора месяца. Можно уверенно сказать, что мы прошли самый тяжелый период. Выдержали российский энергетический террор и обеспечили тепло в домах украинцев", - сказал он.

По словам премьера, Украина выиграла не только битву за тепло, но и битву за свет. Уже 17 дней подряд в энергетической сети нет дефицита мощности и в ближайшее время не прогнозируется при отсутствии массированных атак РФ.

Шмыгаль поблагодарил энергетиков и тепловиков за самоотверженный труд, силы ПВО за профессионализм, международных партнеров за поддержку, а украинцев - за бережливость и устойчивость.

"Будем еще сильнее. Не просто восстановим утраченное, но и модернизируем, децентрализуем и обезопасим нашу энергосистему. Эта работа уже продолжается и будет ускоряться", - добавил он.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко также сообщал, что в Украине больше не будут выключать свет, если РФ не будет бить по объектам энергетики.

К тому же министр рассказал, возобновит ли Украина экспорт электроэнергии.

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