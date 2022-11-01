Вітренко звільнять із "Нафтогазу" до кінця тижня: хто його замінить

Нагадаємо, інформація про швидке звільнення Вітренко з'являлася з середини літа. У серпні РБК-Україна повідомляло, що кандидатів на місце голови НАК із середини липня було троє. Серед них двоє з досвідом роботи у компанії та один співробітник Офісу президента.

Ще в червні на нараді у прем'єра виник конфлікт між Денисом Шмигалем та Юрієм Вітренком щодо обсягів закачування газу в ПСГ.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов обіймає свою посаду з березня 2020 року.

Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз" у квітні 2020 року.