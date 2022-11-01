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Вітренко звільнять із "Нафтогазу" до кінця тижня: хто його замінить

Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Юрія Вітренко буде звільнено з посади голови НАК "Нафтогаз України" до кінця тижня. Замість нього буде призначено голову Мінрегіону Олексія Чернишова.

За інформацією РБК-Україна, рішення очікується до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, інформація про швидке звільнення Вітренко з'являлася з середини літа. У серпні РБК-Україна повідомляло, що кандидатів на місце голови НАК із середини липня було троє. Серед них двоє з досвідом роботи у компанії та один співробітник Офісу президента.

Ще в червні на нараді у прем'єра виник конфлікт між Денисом Шмигалем та Юрієм Вітренком щодо обсягів закачування газу в ПСГ.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов обіймає свою посаду з березня 2020 року.

Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз" у квітні 2020 року.

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Нафтогаз України