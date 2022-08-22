Витренко в ближайшее время может быть уволен из "Нафтогаза": кто займет его место

Провал переговоров по реструктуризации долгов НАК "Нафтогаз Украина" во второй раз может стать дополнительным основанием для увольнения главы компании Юрия Витренко. Отставка возможна в конце августа - начале сентября.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании .

Как отмечается в материале, кандидатов на место главы НАК с середины июля было трое. Среди них двое с опытом работы в компании и один сотрудник Офиса президента.

По информации издания, претендентом на пост главы НАК является заместитель главы ОП Ростислав Шурма - это подтверждают и источники издания в Офисе президента. Сам Шурма не комментировал вероятность перехода на новую работу, но, по словам информированных собеседников, особого желания возглавить "Нафтогаз" у него нет.

Информация о планах Офиса президента заменить Витренко появилась еще в начале июля после нескольких скандалов, связанных с кадровой политикой и критикой правительства.

Речь идет об увольнении по инициативе Витренко руководителя "дочки" НАК, компании "Укртранснафта", Николая Гавриленко за то, что он не увеличил импорт нефтепродуктов из Европы. Новому директору УТН Владимиру Цепенде тоже не удалось справиться с задачей. Витренко инициировал и его увольнение, однако правительство не поддержало идею главы НАК.

Негативно на имидже руководителя НАК отразился скандал с покупкой его советником Олегом Диденко элитного авто. А публичная критика Кабмина и премьер-министра за решение о закачке 19 млрд кубометров газа еще больше ухудшили отношения между главой "Нафтогаза" и премьером Денисом Шмыгалем.

Еще одним основанием для отставки Витренко может быть невыполнение решения Кабмина о закачке газа на зиму. Уже ясно, что НАК не удастся накопить к октябрю 19 млрд кубометров газа, что признал и сам Витренко.