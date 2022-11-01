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Витренко уволят из "Нафтогаза" до конца недели: кто его заменит

Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Юрий Витренко будет уволен с должности главы НАК "Нафтогаз Украины" до конца недели. Вместо него будет назначен глава Минрегиона Алексей Чернышов.

По информации РБК-Украина, решение ожидается до конца текущей недели.

Напомним, информация о скором увольнении Витренко появлялась с середины лета. В августе РБК-Украина сообщало, что кандидатов на место главы НАК с середины июля было трое. Среди них двое с опытом работы в компании и один сотрудник Офиса президента.

Еще в июне на совещании у премьера возник конфликт между Денисом Шмыгалем и Юрием Витренко по поводу объемов закачки газа в ПХГ.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов занимает свою должность с марта 2020 года.

Юрий Витренко возглавил "Нафтогаз" в апреле 2020 года.

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Нафтогаз Украины