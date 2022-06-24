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У Витренко возник конфликт со Шмыгалем: что стало причиной

Новина українською →
Украина, Пятница 24 июня 2022 10:19
У Витренко возник конфликт со Шмыгалем: что стало причиной Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Hа прошлой неделе на совещании у премьера возник конфликт между Денисом Шмыгалем и Юрием Витренко по поводу объемов закачки газа в ПХГ. Это подтвердили несколько источников, которые были свидетелями публичного общения премьера и главы НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине".

Причины конфликта

"Была серьезная перепалка с употреблением нелицеприятных выражений главой НАК. Он отказывался составлять график закачки, настаивая, что столько газа не нужно", - заявил один из собеседников.

Витренко считает, что 19 млрд кубометров газа - это слишком много. На зиму, даже с запасом, будет достаточно и 15 млрд. Об этом, по информации издания, он заявил на совещании в довольно некорректной форме, чем и вызвал возмущение премьера, и подтвердил на пресс-конференции.

"Если правительство хочет обеспечить уровень 19 млрд кубометров газа, тогда, особенно учитывая график, когда это надо делать, - это уже задание правительства обеспечить необходимое финансирование для закупки такого объема импортного газа", - заявил Витренко во время общения с журналистами.

Заполнение хранилищ

Сейчас НАК "Нафтогаз Украины" практически не импортирует ресурс из-за высокой цены и нехватки средств на закупку. Но к октябрю по решению правительства в хранилищах необходимо накопить 19 млрд кубометров - эта цифра учитывает максимальные риски в процессе подготовки и прохождения отопительного сезона.

Этот план включают в себя 10 млрд кубов уже имеющихся в ПХГ (на начало июня), плюс 4 млрд кубов собственной добычи с июня по сентябрь и 5 млрд кубометров, которые еще предстоит импортировать. Учитывая округление цифр, импорт может быть ближе к 6 млрд кубометров. В НАК не согласны с таким объемом, считая, что он завышен. Ранее в компании говорили о возможности закупки до 3 млрд кубометров газа по импорту.

Напомним, Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить на начало отопительного сезона запасы газа. Объем составит не менее, чем в прошлом году - 19 млрд кубометров.

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