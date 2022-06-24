У Витренко возник конфликт со Шмыгалем: что стало причиной
Hа прошлой неделе на совещании у премьера возник конфликт между Денисом Шмыгалем и Юрием Витренко по поводу объемов закачки газа в ПХГ. Это подтвердили несколько источников, которые были свидетелями публичного общения премьера и главы НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом говорится в материале РБК-Украина "На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине".
Причины конфликта
"Была серьезная перепалка с употреблением нелицеприятных выражений главой НАК. Он отказывался составлять график закачки, настаивая, что столько газа не нужно", - заявил один из собеседников.
Витренко считает, что 19 млрд кубометров газа - это слишком много. На зиму, даже с запасом, будет достаточно и 15 млрд. Об этом, по информации издания, он заявил на совещании в довольно некорректной форме, чем и вызвал возмущение премьера, и подтвердил на пресс-конференции.
"Если правительство хочет обеспечить уровень 19 млрд кубометров газа, тогда, особенно учитывая график, когда это надо делать, - это уже задание правительства обеспечить необходимое финансирование для закупки такого объема импортного газа", - заявил Витренко во время общения с журналистами.
Заполнение хранилищ
Сейчас НАК "Нафтогаз Украины" практически не импортирует ресурс из-за высокой цены и нехватки средств на закупку. Но к октябрю по решению правительства в хранилищах необходимо накопить 19 млрд кубометров - эта цифра учитывает максимальные риски в процессе подготовки и прохождения отопительного сезона.
Этот план включают в себя 10 млрд кубов уже имеющихся в ПХГ (на начало июня), плюс 4 млрд кубов собственной добычи с июня по сентябрь и 5 млрд кубометров, которые еще предстоит импортировать. Учитывая округление цифр, импорт может быть ближе к 6 млрд кубометров. В НАК не согласны с таким объемом, считая, что он завышен. Ранее в компании говорили о возможности закупки до 3 млрд кубометров газа по импорту.
Напомним, Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить на начало отопительного сезона запасы газа. Объем составит не менее, чем в прошлом году - 19 млрд кубометров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.