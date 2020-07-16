Витренко заявил о завершении работы в "Нафтогазе"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко завершил работу в компании. Его должность в компании сократили в мае 2020 года.

Об этом Витренко сообщил в Facebook.

"Друзья, сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе Украины... Оставляя в "Нафтогазе" большие наработки (и деньги от "Газпрома" - направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", - сообщил он.

Отметим, что Юрий Витренко пришел в "Нафтогаз" после Революции Достоинства в 2014 году.

Напомним, 13 мая стало известно, что Юрия Витренко увольняют, его должность попадала под сокращение.

Кроме того, в июне Витренко отозвали из наблюдательного совета "Укрнафты".