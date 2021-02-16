UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Витренко: предложение о смене главы и набсовета "Нафтогаза" было в рамках поручения премьера

Автор: РБК-Украина

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко подтвердил обращение к Кабинету министров рассмотреть вопрос смены руководства НАК "Нафтогаз Украины". Это было ответом на поручение премьер-министра проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи.

Об этом он сообщил журналистам в рамках форума "Украина30" во вторник.

"Я обратился в ответ на соответствующее поручение со стороны премьер-министра. Госаудитслужба проверяла "Нафтогаз" в конце прошлого года, а план добычи, который показывает падение, а не увеличение, только недавно пришел в министерство", - сказал он.

По словам Витренко, на выявленные Госаудитслужбой нарушения в НАК и невыполнение плана по увеличению добычи должны быть приняты соответствующие кадровые решения.

Напомним, в своей недавней резолюции Европарламент поприветствовал завершение разукрупнение НАК "Нафтогаз Украины" в 2019 году и создание юридически независимого оператора газотранспортной системы, отвечающей Третьему энергетическому пакету ЕС.

В то же время, в Европарламенте выразил обеспокоенность по поводу последних выпадов против руководства "Нафтогаза", включая наблюдательный совет компании.

В свою очередь, инвестбанкир Сергей Фурса написал, что Витренко таким образом уничтожает реформу корпоративного управления "Нафтогаза".

Как известно, ранее в СМИ попал аудит Госаудитслужбы, согласно которому в НАК "Нафтогаз" были выявлены нарушения, которые привели к убыткам на 75 млрд гривен. "Нафтогаз" заявил, что аудит действительно проводился, но компания не согласна с его выводами.

Финансовый директор Группы "Нафтогаз" Петер Стефанус ван Дрил заявлял, что компания платит все налоги и дивиденды государству вовремя и согласно закону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныЮрий ВитренкоНафтогаз Украины
Читайте также
Рада вернула широкие полномочия и.о. министров
Риск роста есть. Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина
Прогноз погоды