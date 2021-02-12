В Европарламенте раскритиковали Украину за нападки на независимость "Нафтогаза" и медленные реформы

Европейский парламент приветствует разукрупнение НАК "Нафтогаз Украины" в 2019 году, а также подчеркивает важную роль Украины как стратегического партнера для транзита газа.

Об этом идет речь в принятой Европарламентом резолюции о прогрессе реформ в Украине.

"Европарламент приветствует завершение разукрупнение НАК "Нафтогаз Украины" в 2019 году и создание юридически независимого оператора газотранспортной системы, отвечающей Третьему энергетическому пакету ЕС. Однако выражает обеспокоенность по поводу последних выпадов против руководства "Нафтогаза", включая наблюдательный совет компании, которые подрывают ее независимость и прогресс реформ в этой области", - говорится в тексте резолюции Европарламента.

Также в документе отмечена обеспокоенность Европарламента по поводу строительства газопровода "Северный поток-2".

"Трубопровод усиливает зависимость ЕС от российского газа, грозит внутреннему рынку ЕС, противоречит энергетической политике ЕС и его стратегическим интересам и может иметь негативные последствия для разрушенной войной Украины; поэтому Европарламент призывает все заинтересованные стороны и, в частности, государства-члены и Европу, использовать юридические механизмы, чтобы остановить этот проект", - отмечено в тексте резолюции.

Кроме того, Европарламент просит Еврокомиссию проверить соблюдение Украиной требований ЕС в энергетической сфере с целью дальнейшей интеграции энергетических рынков, а также полностью поддерживает интеграцию Украины в европейское континентальной энергетической сети (ENTSO-E).

"Конечная интеграция в ENTSO-E будет означать отсоединение Украины от российской энергосистемы и синхронизацию с европейской", - подчеркивают в Европарламенте.

Также Европарламент осуждает добычу Россией газа с украинского шельфа в эксклюзивной экономической зоне Украины.

"ЕС не признает захвата Российской Федерацией газовых месторождений в Азовском и Черном морях и должен поддержать юридические действия украинской власти о прекращении незаконной добычи", - отмечено в документе резолюции.