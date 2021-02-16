Вітренко: пропозиція по заміні глави та наглядової ради "Нафтогазу" була в рамках доручення прем'єра

Тво міністра енергетики України Юрій Вітренко підтвердив звернення до Кабінету міністрів розглянути питання зміни керівництва НАК "Нафтогаз України". Це було відповіддю на доручення прем'єр-міністра проаналізувати невиконання плану збільшення внутрішньої газовидобутку.

Про це він повідомив журналістам у рамках форуму "Украина30" у вівторок.

"Я звернувся у відповідь на відповідне доручення з боку прем'єр-міністра. Держаудитслужба перевіряла "Нафтогаз" в кінці минулого року, а план видобутку, який показує падіння, а не збільшення, тільки недавно прийшов у міністерство", - сказав він.

За словами Вітренка, на виявлені Держаудитслужбою порушення в НАК і невиконання плану зі збільшення видобутку повинні бути прийняті відповідні кадрові рішення.