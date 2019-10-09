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В Стокгольме начинаются слушания по апелляции "Газпрома"

Новости » Экономика    09.10.2019 - 10:55
В Стокгольме начинаются слушания по апелляции "Газпрома"
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Газпром обжаловал решение арбитража по контракту 2009 года

В Стокгольме в апелляционном суде сегодня, 9 октября, начинаются слушания по решению Стокгольмского арбитража в споре НАК "Нафтогаз Украины" и российского "Газпрома". Об этом написал исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, сегодня выступает "Газпром" со вступительным словом, которое занимает целый день.

Он пояснил, что судебные процессы против "Газпрома" занимают так много времени, поскольку стороны подают много документов.

"Приведу одну цифру. 50 000 - примерно столько страниц различных документов было подано сторонами в арбитражных процессах по контракту на поставку и транзит газа. Большинство из этих документов составили представление сторон, заключения экспертов, показания свидетелей", - написал он.

В Стокгольме начинаются слушания по апелляции &quot;Газпрома&quot;

Напомним, ранее исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что 9 октября, в Стокгольме в апелляционном суде начинаются слушания относительно решения Стокгольмского арбитража, который отклонил требования российского "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по контракту на поставки газа в части принципа "бери или плати". Как отметил Витренко, за это решение Украина теперь не должна платить "Газпрому" около 80 млрд долларов, "поэтому не удивительно, что российская сторона хочет его обжаловать".

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Кроме того, арбитраж отклонил претензии "Газпрома" к "Нафтогазу" по контракту 2009 года в части принципа "бери или плати".

В Стокгольме завтра состоятся слушания по решению против "Газпрома" "Нафтогаз" назвал дату решения в Стокгольме по иску к "Газпрому" на 11,6 млрд
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