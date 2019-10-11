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Вітренко переконаний у відхиленні апеляції "Газпрому" у Стокгольмі

Новини » Економіка    11.10.2019 - 14:50
Вітренко переконаний у відхиленні апеляції "Газпрому" у Стокгольмі
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

"Нафтогаз" виступає у Стокгольмі на процесі за апеляцією "Газпрому"

Виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко переконаний, що апеляційний суд Стокгольма відхилить скаргу "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, сьогодні, 11 вересня, "Нафтогаз" виступає зі вступним словом в засіданні апеляційного суду в м. Стокгольм.

"Поки все йде нормально і ми залишаємося впевненими у тому, що апеляційний суд не задовольнить скаргу "Газпрому" на окреме рішення Стокгольмського арбітражу стосовно контракту на поставку газу", - написав він.

Вітренко переконаний у відхиленні апеляції &quot;Газпрому&quot; у Стокгольмі

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що 9 жовтня у Стокгольмі в апеляційному суді починаються слухання щодо рішення Стокгольмського арбітражу, який відхилив вимоги російського "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за контрактом на постачання газу в частині принципу "бери або плати". Як зазначив Вітренко, через це рішення Україна тепер не повинна платити "Газпрому" близько 80 млрд доларів, "тому не дивно, що російська сторона хоче його оскаржити".

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії "Газпрому" до "Нафтогазу" за контрактом 2009 року в частині принципу "бери або плати".

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