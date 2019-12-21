Витренко сообщил о рисках срыва финальных соглашений с "Газпромом"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подвел итоги переговоров с российским "Газпромом" по заключению нового соглашения по транзиту газа в Европу через украинскую газотранспортную систему, отметив, что "существуют риски того, что финальные соглашения не будут подписаны". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Витрено отметил, что сложным для всех сторон компромиссом стало решение по сроку контракта.

"Пятилетний контракт - победа это или предательство? "Газпром" хотел один год, мы - десять. Сошлись посередине", - написал он, подчеркнув, что компромисса удалось достичь и по вопросу о гарантированных мощностях прокачки.

Витренко также отметил согласие "Газпрома" выплатить 2,9 млрд долларов согласно решению Стокгольмского арбитража.

"Три миллиарда долларов "живыми деньгами" до конца этого года. Здесь полная победа", - написал он.

Кроме того, исполнительный директор НАК объяснил схему, при которой российская компания платит "Нафтогазу" за забронированные мощности, а НАК платит затем оператору газотранспортной системы.

"Зачем нужен "Нафтогаз"? Дело в том, что "Газпром" не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования. Учитывая и риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут произойти каждый день", - сообщил он.

При этом он отметил, что "существуют риски того, что финальные соглашения не будут подписаны". Однако уточнять, о чем именно идет речь, он не стал.

Напомним, ранее Украина обнародовала протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран, которая состоялась в Берлине и Минске 19 и 20 декабря.

Добавим, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что договор по газу между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет. Контракт будет включать транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.