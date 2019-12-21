Вітренко повідомив про ризики зриву фінальних угод з "Газпромом"

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко підвів підсумки переговорів з російським "Газпромом" щодо укладення нової угоди щодо транзиту газу в Європу через українську газотранспортну систему, зазначивши, що "існують ризики того, що фінальні угоди не будуть підписані". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Вітрено зазначив, що складним для всіх сторін компромісом стало рішення по терміну контракту.

"П'ятирічний контракт - це перемога чи зрада? "Газпром" хотів один рік, ми - десять. Зійшлися посередині", - написав він, підкресливши, що компромісу вдалося досягти і з питання про гарантованих потужностях прокачування.

Вітренко також зазначив згоду "Газпрому" виплатити 2,9 млрд доларів, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

"Три мільярди доларів "живими грошима" до кінця цього року. Тут повна перемога", - написав він.

Крім того, виконавчий директор НАК пояснив схему, за якою російська компанія платить "Нафтогазу" за заброньовані потужності, а НАК платить потім оператору газотранспортної системи.

"Навіщо потрібен "Нафтогаз"? Справа в тому, що "Газпром" не готовий працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства та регулювання. Враховуючи ризики змін у нормативно-правовій базі, які можуть статися кожен день", - повідомив він.

При цьому він зазначив, що "існують ризики того, що фінальні угоди не будуть підписані". Однак уточнювати, про що саме йде мова, він не став.

Нагадаємо, раніше Україна оприлюднила протокол зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн, яка відбулася у Берліні і Мінську 19 і 20 грудня.

Додамо, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років з можливістю пролонгації договору на десять років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.