Витренко разрешили увольнять сотрудников "Нафтогаза" без согласия набсовета

Кабинет министров Украины разрешил главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрию Витренко увольнять и набирать сотрудников без согласования с наблюдательным советом. Таким образом, правлению передана часть полномочий набсовета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
В опубликованном распоряжении говорится, что назначение и увольнение работников НАК "Нафтогаз Украины" осуществляется главой правления без согласования с наблюдательным советом.
Напомним, на сегодня функции наблюдательного совета "Нафтогаза" выполняет Кабинет министров.
Сегодня РБК-Украина уже сообщало, что Кабинет министров передал ряд полномочий наблюдательного совета членам правления и Юрию Витренко.