Кабмин взял на себя функцию наблюдательного совета "Нафтогаза"
Кабинет министров взял на себя функцию наблюдательного совета НАК "Нафтогаз". Это произошло после того, как правительство приняло решение прекратить досрочно полномочия трех членов наблюдательного совета.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".
Как заявили в "Нафтогазе", после добровольной отставки Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Юлии Свириденко, наблюдательный совет стал неполномочным, то есть потерял возможность принимать решения.
"Для того, чтобы компания не осталась без полномочного органа управления накануне отопительного сезона, и чтобы в соответствии с законодательством Кабинет министров Украины мог выполнять функции наблюдательного совета компании до избрания его нового состава, нужно было прекратить полномочия представителей государства, что правительство и сделало", - пояснили в НАК.
В то же время в "Нафтогазе" рассчитывают, что до декабря 2021 года будут избраны новые независимые члены наблюдательного совета на открытом конкурсе.
Напомним, сегодня правительство назначило новое правление "Нафтогаза".
Добавим, взять на себя полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза" просил Кабмин глава компании Юрий Витренко.