Вітренку дозволили звільняти співробітників "Нафтогазу" без згоди наглядової ради

Кабінет міністрів України дозволив голові правління НАК "Нафтогаз України" Юрію Вітренко звільняти і набирати співробітників без погодження з наглядовою радою. Таким чином, правлінню передана частина повноважень наглядової ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
В опублікованому розпорядженні йдеться, що призначення і звільнення працівників НАК "Нафтогаз України" здійснюється головою правління без погодження з наглядовою радою.
Нагадаємо, на сьогодні функції наглядової ради "Нафтогазу" виконує Кабінет міністрів.
Сьогодні РБК-Україна вже повідомляло, що Кабінет міністрів передав низку повноважень наглядової ради членам правління та Юрію Вітренку.