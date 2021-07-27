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Витренко рассказал, с какими убытками "Нафтогаз" завершил I квартал 2021 года

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Киев, Вторник 27 июля 2021 11:41
Витренко рассказал, с какими убытками "Нафтогаз" завершил I квартал 2021 года Фото: "Нафтогаз" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Финансовая отчетность НАК "Нафтогаз Украины" за I квартал 2021 года не была проверена аудиторами. Однако, если бы ее провели, вместо прибыли был бы показан убыток государства, как собственника НАКа, до 105 млрд гривен.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Позитивных внутренних факторов, в том числе задекларированной "успешной трансформации" компании, к сожалению, не видно. Более того, финансовая отчетность за первый квартал не была проверена аудиторами, поэтому это вообще не аргумент. К примеру, сейчас идет дискуссия по поводу отражения в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы они в полном объеме были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток государства, как собственника НАКа, до 105 млрд грн", - говорит он.

По словам Витренко, речь идет, во-первых, об отражении финансового состояния предприятий теплокоммунэнерго, которое могло не позволить на момент составления отчетности за первый квартал 2021 года рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ.

"Во-вторых, это задолженность НАКа перед "Укрнафтой" за отобранный газ. На момент составления отчетности за первый квартал 2021 года могло быть понятно, что "Укрнафта" будет требовать его вернуть, и есть основание оценивать соответствующие обязательства НАКа по текущей рыночной цене", - добавляет глава правления "Нафтогаза".

Витренко уверен, что если использовать не проверенную аудитом отчетность, то реальные убытки могут превращаться в "нарисованную прибыль" из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно быстрее бонус, а отражение убытков перенести на потом.

Напомним, ранее финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил сообщал, что НАК "Нафтогаз Украины" за первый квартал 2021 года получил 12,6 млрд грн чистой прибыли.

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