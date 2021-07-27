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Вітренко розповів, з якими збитками "Нафтогаз" завершив I квартал 2021 року

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 11:41
Вітренко розповів, з якими збитками "Нафтогаз" завершив I квартал 2021 року Фото: "Нафтогаз" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Фінансова звітність НАК "Нафтогаз України" за I квартал 2021 року не була перевірена аудиторами. Однак, якби її провели, замість прибутку був би показаний збиток держави, як власника НАКу, до 105 млрд гривень.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Позитивних внутрішніх факторів, в тому числі задекларованої "успішної трансформації" компанії, на жаль, не видно. Більш того, фінансова звітність за перший квартал не була перевірена аудиторами, тому це взагалі не аргумент. Наприклад, зараз йде дискусія з приводу відображення у звітності за півріччя двох проблем, які були й в першому кварталі. Якби в повному обсязі відображені у звітності за перший квартал, то замість прибутку був би показаний збиток держави, як власника НАКу, до 105 млрд грн", - говорить він.

За словами Вітренка, мова йде, по-перше, про відображення фінансового стану підприємств теплокомуненерго, яке могло не дозволити на момент складання звітності за перший квартал 2021 року розраховувати на погашення ними заборгованості за спожитий газ.

"По-друге, це заборгованість НАКу перед "Укрнафтою" за відібраний газ. На момент складання звітності за перший квартал 2021 року міг бути зрозуміло, що "Укрнафта"буде вимагати його повернути, і є підстави оцінювати відповідні зобов'язання НАКу за поточною ринковою ціною" , - додає голова правління "Нафтогазу".

Вітренко впевнений, що якщо не використовувати звітність, перевірену аудитом, то реальні збитки можуть перетворюватися в "намальований прибуток" через бажання менеджменту розповісти про прибуток і показати нібито хороший результат, щоб отримати якомога швидше бонус, а відображення збитків перенести на потім.

Нагадаємо, раніше фінансовий директор "Нафтогазу" Петер ван Дриль повідомляв, що НАК "Нафтогаз України" за перший квартал 2021 року одержав 12,6 млрд грн чистого прибутку.

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