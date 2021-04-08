Витренко: я продолжаю выполнять обязанности министра энергетики

Юрий Витренко заявил, что продолжает выполнять обязанности министра энергетики. Информацию о якобы недовольстве его работой во главе Минэнерго он считает манипуляцией.

Он добавил, что сейчас готовится к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который планируется на ближайшие дни.

"Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипуляционный характер. У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности Министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого", - написал Витренко.