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Витренко: я продолжаю выполнять обязанности министра энергетики

Автор: Игорь Литвиненко

Юрий Витренко заявил, что продолжает выполнять обязанности министра энергетики. Информацию о якобы недовольстве его работой во главе Минэнерго он считает манипуляцией.

Об этом Витренко написал в Facebook.

Он добавил, что сейчас готовится к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который планируется на ближайшие дни.

"Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипуляционный характер. У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности Министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого", - написал Витренко.

Напомним, вчера источники РБК-Украина сообщили, что Юрий Витренко написал заявление на увольнение.

Отметим, в январе Витренко сообщал, что планирует уйти из Минэнергетики, если Рада не сможет назначить его министром. Он планировал уйти в бизнес после увольнения из Кабмина. Позже Витренко заявил, что решение о его увольнении из Минэнергетики должен принять Кабмин.

Как писало РБК-Украина, в начале марта глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что хотел бы видеть Витренко в должности министра энергетики и вице-премьера.

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Новости Украины Юрий ВитренкоМинэнерго
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