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Вітренко: я продовжую виконувати обов'язки міністра енергетики

Автор: Ігор Литвиненко

Юрій Вітренко заявив, що продовжує виконувати обов'язки міністра енергетики. Інформацію про нібито невдоволення його роботою на чолі Міненерго він вважає маніпуляцією.

Про це Вітренко написав у Facebook.

Він додав, що зараз готується до поїздки у складі офіційної української делегації у рамках закордонного візиту президента України, який планується на найближчі дні.

"Чутки про нарікання з боку уряду, Офісу президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під моїм головуванням носять маніпуляційний характер. У нас вистачає зовнішніх загроз, для ефективної боротьби з якими потрібно командна робота органів державної влади, і на посаді виконуючого обов'язки Міністра енергетики я докладаю зусилля саме для цього", - написав Вітренко.

Нагадаємо, вчора джерела РБК-Україна повідомили, що Юрій Вітренко написав заяву на звільнення.

Відзначимо, в січні Вітренко повідомляв, що планує піти з Міненергетики, якщо Рада не зможе призначити його міністром. Він планував піти в бізнес після звільнення з Кабміну. Пізніше Вітренко заявив, що рішення про його звільнення з Міненергетики повинен прийняти Кабмін.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку березня глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що хотів би бачити Вітренко посади міністра енергетики і віце-прем'єра.

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Новини України Юрій ВітренкоМинэнерго
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