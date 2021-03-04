Шмыгаль хочет видеть Витренко министром энергетики и вице-премьером

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хотел бы видеть Юрия Витренко министром энергетики, а также вице-премьером в правительстве. Это необходимо для управления энергетической сферой.

Об этом он сказал на пресс-конференции, которая транслировалась на канале в Youtube .

Как отметил Шмыгаль, кандидатура Витренко является "одной из лучших" на пост главы Минэнерго, поскольку он удален от различных групп влияния в энергетической сфере.

По его словам, совмещение министерского поста с должностью вице-премьера необходимо для "лучшей координации" в управлении энергетической сферой.