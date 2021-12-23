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Витренко пояснил цену для компаний-поставщиков газа населению

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Украина, Четверг 23 декабря 2021 11:36
Витренко пояснил цену для компаний-поставщиков газа населению Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

"Нафтогаз" создал балансирующую группу и в ее рамках предлагает поставщикам на оптовом рынке для потребностей населения газ по 7,42 гривен/кубометр. Такая цена была сформирована еще весной 2021 года.

Об этом Витренко сказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, почему цена зафиксирована на уровне 7,42 гривен/кубометр, Витренко сказал:

"Обоснование, кстати, так себе. Но просто предыдущий менеджмент в марте зафиксировал такую цену в контракте с компанией группы Фирташа. Эта цена стала отправной точкой. В принципе это вопрос к экс-менеджменту, почему цена 7,42. Есть объяснение, почему был такой рынок. Потому тогда была такая экономически обоснованная рыночная цена и эта цена фактически стала бэнчмарком или основной", - сказал он.

По его словам, компании Фирташа - это основные игроки на рынке поставки населению.

"Мы потом переходили от этих контрактов к балансирующей группе, чтобы убрать возможность газ, который покупается у "Нафтогаза" по 7,42, продавать по любой цене на рынке и вообще не поставлять его населению", - добавил Витренко.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цены на газ в Европе продолжают расти, в связи с чем "Нафтогаз" может не сохранить действующие тарифы для населения, из-за разницы между розничной и рыночной ценой.

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