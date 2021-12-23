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Вітренко пояснив ціну для компаній-постачальників газу населенню

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Україна, Четвер 23 грудня 2021 11:36
Вітренко пояснив ціну для компаній-постачальників газу населенню Фото: глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

"Нафтогаз" створив балансуючу групу і в її рамках пропонує постачальникам на оптовому ринку для потреб населення газ по 7,42 гривень/кубометр. Така ціна була сформована ще навесні 2021 року.

Про це Вітренко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чому ціна зафіксована на рівні 7,42 гривень/кубометр, Вітренко сказав:

"Обгрунтування, до речі, так собі. Але просто попередній менеджмент у березні зафіксував таку ціну в контракті з компанією групи Фірташа. Ця ціна стала відправною точкою. В принципі це питання до екс-менеджменту, чому ціна 7,42. Є пояснення, чому був такий ринок. Тому тоді була така економічно обґрунтована ринкова ціна і ця ціна фактично стала бенчмарком або основною", - сказав він.

За його словами, компанії Фірташа - це основні гравці на ринку постачання населенню.

"Ми потім переходили від цих контрактів до балансуючої групи, щоб прибрати можливість газ, який купується у "Нафтогазу" по 7,42, продавати за будь-якою ціною на ринку і взагалі не поставляти його населенню", - додав Вітренко.

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Європі продовжують зростати, у зв'язку з чим "Нафтогаз" може не зберегти діючі тарифи для населення, через різницю між роздрібною та ринковою ціною.

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