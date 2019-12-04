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Витренко положительно оценил заседание суда в Амстердаме против "Газпрома"

Новости » Экономика     04.12.2019 - 17:47
Витренко положительно оценил заседание суда в Амстердаме против "Газпрома"
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

В Нидерландах арестованы активы "Газпрома" на 5 млрд долларов, а весной их могут продать

В Амстердаме сегодня, 4 декабря, состоялось заседание суда о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража о взыскании с "Газпрома" 2,6 млрд долларов в пользу "Нафтогаза". Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, по этому решению "Газпром" должен выплатить украинской компании около 3 млрд долларов.

"Наша оценка - слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительное решение суда, которое позволит нам приступить к реализации активов "Газпрома", которые мы до этого успешно арестовали", - написал он.

Витренко сообщил, что суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года.

Витренко положительно оценил заседание суда в Амстердаме против &quot;Газпрома&quot;

Напомним, ранее исполнительный директор "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что в Нидерландах арестовано имущество "Газпрома" на 5 млрд долларов. В "Нафтогазе" планируют начать реализацию этих активов весной 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Сейчас долг вырос до 3 млрд долларов.

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