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Вітренко позитивно оцінив засідання суду в Амстердамі проти "Газпрому"

Новини » Економіка     04.12.2019 - 17:47
Вітренко позитивно оцінив засідання суду в Амстердамі проти "Газпрому"
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

У Нідерландах заарештовано активів "Газпрому" на 5 млрд доларів, а навесні їх можуть продати

У Амстердамі сьогодні, 4 грудня, відбулося засідання суду щодо визнання та примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення з "Газпрому" 2,6 млрд доларів на користь "Нафтогазу". Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, за цим рішенням "Газпром" наразі має сплатити українській компанії близько 3 млрд доларів.

"Наша оцінка - слухання пройшли успішно для нас, і тому ми очікуємо на позитивне рішення суду, яке дозволить нам приступити до реалізації активів "Газпрому", які ми до цього успішно заарештували", - написав він.

Вітренко повідомив, що суд визначив очікувану дату винесення рішення - 25 лютого 2020 року.

Вітренко позитивно оцінив засідання суду в Амстердамі проти &quot;Газпрому&quot;

Нагадаємо, раніше виконавчий директор "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявляв, що в Нідерландах арештоване майно "Газпрому" на 5 млрд доларів. У "Нафтогазі" планують розпочати реалізацію цих активів навесні 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Зараз борг зріс до 3 млрд доларів.

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Новини України ГазпромЮрій ВітренкоНафтогаз України
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