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"Нафтогаз" планирует начать взыскание долга с "Газпрома" весной 2020

Новости » Экономика     02.12.2019 - 15:48
"Нафтогаз" планирует начать взыскание долга с "Газпрома" весной 2020
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

"Газпром" должен "Нафтогазу" 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража

НАК "Нафтогаз Украины" начнет получать деньги в процессе принудительного взыскания долга "Газпрома" в Нидерландах уже весной 2020 года. Об этом исполнительный директор "Нафтогаз" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, суд Амстердама планирует принять по этому вопросу ключевое решение 4 декабря 2019 года.

"Уже завтра я направляюсь в Амстердам, где послезавтра должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с "Газпрома" около 3 миллиардов долларов. Если они пройдут успешно, мы сможем начать получать средства уже примерно с апреля, то есть за считанные месяцы", - написал он.

Как отметил Витренко, ситуация вокруг трехсторонних переговоров относительно транзита газа является сложной.

"Наша позиция является неизменной. Мы конструктивны и неконфликтны, но мы не можем отойти от европейских правил. И об арбитраже, который уже выигран, так и новом, мы забыть не можем", - добавил он.

&quot;Нафтогаз&quot; планирует начать взыскание долга с &quot;Газпрома&quot; весной 2020

Напомним, ранее исполнительный директор "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что в Нидерландах арестовано имущество "Газпрома" на 5 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Сейчас долг вырос до 3 млрд долларов.

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Новости Украины ГазпромЮрий ВитренкоНафтогаз Украины
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