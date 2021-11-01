Витренко: отсутствие транзита газа увеличивает риски войны России с Украиной

Если Россия прекратит транзит газа по территории Украины, то это развяжет ей руки в вопросе полномасштабной войны. Запуск газопровода "Северный поток-2" сделает Киев более уязвимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы "Нафтогаза" Юрия Витренко для Financial Times .

По его словам, Россия уже использовала "Северный поток-2" в качестве оружия, якобы перекрыв поставки газа в Европу. Он также выразил уверенность, что этот газопровод сделает Украину более уязвимой для полномасштабного российского вторжения, устранив сдерживающий фактор.

"Если не будет физического транзита через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями", - заявил Витренко.

Кроме того, по его мнению требования, России к Германии и стремление к политическим уступкам на переговорах о новом газовом контракте с правительством Молдовы являются основаниями для санкций против "Северного потока-2".