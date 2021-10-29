Россия не создавала газовый кризис, но могла помочь Европе, - Госдеп

Российская Федерация не создавала газовый кризис в Европе. Но могла бы принять меры, чтобы смягчить его последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштайна в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Давайте говорить начистоту, Россия не создавала газовый кризис в Европе… Но нет сомнения, что Россия не сделала того, что могла, для смягчения его последствий", - отметил он.

Хохштайн также приветствовал решение России увеличить поставки газа в хранилища в Европе.