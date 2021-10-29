ru ua
Пт, 29 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Россия не создавала газовый кризис, но могла помочь Европе, - Госдеп

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 29 октября 2021 17:09
Россия не создавала газовый кризис, но могла помочь Европе, - Госдеп Фото: старший советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштайн (flickr com)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация не создавала газовый кризис в Европе. Но могла бы принять меры, чтобы смягчить его последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштайна в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Давайте говорить начистоту, Россия не создавала газовый кризис в Европе… Но нет сомнения, что Россия не сделала того, что могла, для смягчения его последствий", - отметил он.

Хохштайн также приветствовал решение России увеличить поставки газа в хранилища в Европе.

Напомним, ранее издание Axios писало, что президент России Владимир Путин намерен использовать европейский газовый кризис в своих целях и подталкивает страны Евросоюза к подписанию долгосрочных контрактов, которые позволят им полагаться на российский газ на фоне общего курса на "зеленую энергетику".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Государственный департамент США Газ
NEWS
Киев уходит на локдаун. Сколько может продлиться тотальный карантин
Киев уходит на локдаун. Сколько может продлиться тотальный карантин
DAILY
Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами