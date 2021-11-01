Вітренко: відсутність транзиту газу збільшує ризики війни Росії з Україною

Якщо Росія припинить транзит газу територією України, то це розв'яже їй руки в питанні повномасштабної війни. Запуск газопроводу "Північний потік-2" зробить Київ більш вразливим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка для Financial Times .

За його словами, Росія вже використовувала "Північний потік-2" в якості зброї, нібито перекривши постачання газу в Європу. Він також висловив упевненість, що цей газопровід зробить Україну більш вразливою для повномасштабного російського вторгнення, усунувши стримуючий фактор.

"Якщо не буде фізичного транзиту через Україну, це збільшує шанси повномасштабної війни між Росією і Україною з усіма її наслідками", - заявив Вітренко.

Крім того, на його думку, вимоги Росії до Німеччини і прагнення до політичних поступок на переговорах про новий газовий контракт з урядом Молдови є підставами для санкцій проти "Північного потоку-2".