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Витренко об отопительном сезоне: две недели морозов до -15 в феврале и будет проблема

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко не исключает, что сильные морозы в феврале могут создать проблемы в отопительный сезон. Он также отметил, что от температуры в зимний период зависят все мировые энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Витренко в эфире программы "Право на владу".

"Если в феврале в Украине будет 2 недели морозов до 15 градусов, то действительно будут проблемы. Но они были бы и три года назад, и десять лет назад", - сказал Витренко.

Глава компании добавил, что в мире нет энергетических систем, которые бы не зависели от температуры воздуха в зимний период.

Витренко отметил, что запасы угля в Украине находятся на критическом низком уровне. Поэтому, добавил он, в подземных хранилищах запасы газа больше обычного.

Напомним, в конце ноября в НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что отопительный сезон в Украине продолжается в нормальном режиме.

Отметим, РБК-Украина изучила ситуацию в украинской энергетике на период отопительного сезона.

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Юрий ВитренкоНафтогаз Украины