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Отопительный сезон идет в нормальном режиме, потребители получают газ бесперебойно, - "Нафтогаз"

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Киев, Суббота 27 ноября 2021 13:09
Отопительный сезон идет в нормальном режиме, потребители получают газ бесперебойно, - "Нафтогаз" Фото: НАК "Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Отопительный сезон в Украине продолжается в нормальном режиме, потребители получают газ для бытовых нужд несмотря на всю критику и политические манипуляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой директора по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максима Белявского.

"В этом году тема газа оказалась в центре внимания всех политических сил, но больше всего -" оппозиционных. Однако за первый месяц отопительного сезона можно сказать, что он происходит в нормальном режиме. Кроме того, все бытовые потребители бесперебойно получают газ по доступным ценам, этот газ обеспечивает национальная компания. Цена на газ для значительной части населения даже снизилась на 12% в октябре-ноябре благодаря изменениям на рынке, которые проводит Нафтогаз", - сообщил Белявский.

По его словам, благодаря действиям "Нафтогаза" удалось предотвратить потенциальные потери государства от перепродажи газа, который добывает национальная компания, в размере до 5,3 млрд грн в октябре.

"Если же посчитать до окончания отопительного сезона, благодаря этим изменениям из-под риска выведено огромное сумму возможных потерь для государства: более 110 млрд грн. Это - результат работы балансирующей группы, созданной по инициативе "Нафтогаза", которая объединила более 50 газоснабжающих компаний", - подчеркнул Максим Белявский.

Он отметил, что создание балансирующей группы сделало ситуацию на рынке газа более прозрачной и честной.

Напомним, ранее сообщалось, что практически весь сегмент поставок газа населению начал работать в составе балансирующей группы, созданной национальной компанией "Нафтогаз".

Балансирующая группа - это объединение участников рынка, в котором определенный договором участник (в данном случае "Нафтогаз") несет ответственность за баланс (в данном случае газа) для всех остальных участников.

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Нафтогаз Украины Отопительный сезон
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