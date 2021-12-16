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Вітренко про опалювальний сезон: два тижні морозів до -15 у лютому і буде проблема

Автор: Дмитрий Кузнецов

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко не виключає, що сильні морози в лютому можуть створити проблеми в опалювальний сезон. Він також зазначив, що від температури в зимовий період залежать всі світові енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вітренко в ефірі програми "Право на владу".

"Якщо в лютому в Україні буде 2 тижні морозів до 15 градусів, то дійсно будуть проблеми. Але вони були б і три роки тому, і десять років тому", - сказав Вітренко.

Глава компанії додав, що у світі немає енергетичних систем, які б не залежали від температури повітря в зимовий період.

Вітренко зазначив, що запаси вугілля в Україні знаходяться на критичному низькому рівні. Тому, додав він, в підземних сховищах запаси газу більше звичайного.

Нагадаємо, наприкінці листопада НАК "Нафтогаз України" заявив, що опалювальний сезон в Україні триває в нормальному режимі.

Зазначимо, РБК-Україна вивчила ситуацію в українській енергетиці на період опалювального сезону.

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Юрій ВітренкоНафтогаз України