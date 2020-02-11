Вітренко звернувся до керівництва "Нафтогазу" щодо своєї премії

Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Вітренко нагадав про відповідальність за невиконання умов трудового контракту

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко звернувся до голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва із заявою щодо невиконання "Нафтогазом" трудових контрактів та порушення трудового законодавства. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Вітренко оприлюднив текст своєї заяви, в якій йдеться про грубе порушенням роботодавцем умов його трудового договору і затримку заробітної плати.

"За умовами трудового договору роботодавець був зобов’язаний виплатити 50% премії ще 30 грудня 2019 року, але це й досі не було зроблено", - написав він.

За його словами, затримка виплати заробітної плати наносить йому значних збитків, оскільки ці кошти могли бути розміщені на депозиті в банку і він міг би отримувати відсотки на цю суму.

Вітренко переконаний, що це саме він зробив найбільший внесок у те, що "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і підписав новий контракт на транзит з гарантованими доходами у розмірі 7,2 млрд доларів.

"Цей результат не був «звичайним» або тим, чого очікували від моєї роботи. Це було моїм екстраординарним досягненням. Це легко перевірити: покажіть інші приклади, коли менеджер державної компанії заробив для держави хоча б приблизно стільки грошей (тільки за рішенням Стокгольмського арбітражу за транзитною справою ми отримали 4,9 млрд доларів)", - написав він.

Вітренко повідомив, що з 11 лютого він має намір звертатися до компетентних органів щодо захисту його "законних інтересів та притягнення винних у порушенні законодавства до відповідальності за такі порушення".

Як повідомляло РБК-Україна, у січні 2020 року виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що керівництво НАК "Нафтогаз" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 млрд доларів, які "Газпром" сплатив української компанії за рішенням Стокгольмського арбітражу. Таким чином, топ-менеджери отримають близько 29 млн доларів або 700 млн грн.