Витренко назвал сумму иска "Нафтогаза" к России по активам в оккупированном Крыму

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Вместе с процентами "Нафтогаз" хочет получить 8 млрд долларов

НАК "Нафтогаз Украины" завершает подготовку к очередной подаче документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации относительно активов в Крыму. Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Как напомнил Витренко, этот арбитражный процесс длится уже несколько лет и в арбитраже "Нафтогазу" противостоит государство Российская Федерация, а не "Газпром". Поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение об урегулировании с "Газпромом", которое "Нафтогаз" заключил в декабре после того как "Газпром" выполнил решение Стокгольмского арбитража компенсации в размере 4,6 млрд долларов плюс проценты.

Витренко также сообщил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем письме наблюдательному совету "Нафтогаза" отметил, что договоренности с "Газпромом" стали возможными "благодаря достигнутым политическим руководством государства договоренностям на межгосударственном уровне".

"Если это означает веру в то, что такие договоренности играли определяющую роль, то было бы хорошо, если бы политическое руководство государства просто сейчас достигло договоренности на межгосударственном уровне относительно уплаты нам Россией компенсации за потерю активов в Крыму (примерно 8 млрд долларов включительно с процентами)", - написал он.

По его словам, таки образом можно сэкономить "на затратах на юристов и на ненавистные всем премии".

"Ну а если для этого нужно, как в прошлый раз, сначала выиграть арбитраж, потом апелляцию, арестовать активы за границей и вплотную приблизиться к принудительному взысканию, то нужно всем осознать определяющую роль именно "Нафтогаза" в этом процессе", - добавил представитель "Нафтогаза".

Напомним, в начале января 2020 года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз Украины" подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги. Он сообщил, что рассчитывает на решение суда в конце 2020 или в 2021 году.

Напомним, "Газпром" в конце декабря 2019 года выплатил "Нафтогазу" в 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В то же время "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому".