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Вітренко назвав суму позову "Нафтогазу" до Росії щодо активів в окупованому Криму

Новини » Економіка     10.02.2020 - 11:18
Вітренко назвав суму позову "Нафтогазу" до Росії щодо активів в окупованому Криму
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Включно з відсотками "Нафтогаз" хоче отримати 8 млрд доларів

НАК "Нафтогаз України" завершує підготовку до чергового подання документів у рамках арбітражного процесу проти Російської Федерації щодо активів у Криму. Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав Вітренко, цей арбітражний процес триває вже декілька років і в арбітражі "Нафтогазу" протистоїть держава Російська Федерація, а не "Газпром". Тому цей арбітраж не підпадає під угоду про врегулювання з "Газпромом", яку "Нафтогаз" уклав у грудні після того як "Газпром" виконав рішення Стокгольмського арбітражу сплатити компенсацію у розмірі 4,6 млрд доларів плюс відсотки.

Вітренко також повідомив, що прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму листі до наглядової ради "Нафтогазу" зазначив, що домовленості з "Газпромом" стали можливими "завдяки досягнутим політичним керівництвом держави домовленостей на міждержавному рівні".

"Якщо це означає віру в те, що такі домовленості мали визначальну роль, то було б добре, якби політичне керівництво держави просто зараз досягнуло домовленості на міждержавному рівні щодо сплати нам Росією компенсації за втрату активів у Криму (приблизно 8 млрд доларів включно з відсотками)", - написав він.

За його словами, таки чином можна зекономити "на витратах на юристів та на ненависні всім премії".

"Ну а якщо для цього потрібно, як минулого разу, спочатку виграти арбітраж, потім апеляцію, заарештувати активи закордоном і впритул наблизитися до примусового стягнення, то потрібно всім усвідомити визначальну роль саме "Нафтогазу" у цьому процесі", - додав представник "Нафтогазу".

Вітренко назвав суму позову &quot;Нафтогазу&quot; до Росії щодо активів в окупованому Криму

Нагадаємо, на початку січня 2020 року виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз України" подає оновлені позови проти Росії в Третейський суд Гааги. Він повідомив, що розраховує на рішення суду наприкінці 2020 або у 2021 році.

Нагадаємо, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У той же час "Нафтогаз" відмовився від інших позовів до "Газпрому".

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