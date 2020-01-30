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"Нафтогаз" уже продал часть из 2,9 млрд долларов от "Газпрома"

Новости » Экономика     30.01.2020 - 14:42
"Нафтогаз" уже продал часть из 2,9 млрд долларов от "Газпрома"
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Валюту выкупил Национальный банк

НАК "Нафтогаз Украины" в конце 2019 года продал на межбанковском валютном рынке 500 млн долларов с 2,9 млрд долларов, которые он получил от российского "Газпрома" по решениям Стокгольмского арбитража. Об этом сказал глава Национального банка Украины Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, "Нафтогаз" использовал гривны на собственные нужды, возможно - "для уплаты определенных налогов в бюджет".

"В прошлом году "Нафтогаз" из той суммы продал 500 млн долларов и использовал их для собственных нужд", - сообщил глава НБУ.

Смолий заявил, что НБУ не видит потребности "Нафтогаза" в валютных средствах в 2020 году и поэтому эти 2,4 млрд выйдут на рынок. "И если банки не скупят их, то НБУ в соответствии излишки для сглаживания колебаний выкупит", - сказал он.

Как писало РБК-Украина, Нацбанк 26 декабря провел аукцион по покупке валюты. Объявленный объем аукциона составил 1 млрд долларов. Нацбанк купил 230 млн долларов у двух участников рынка по курсу 23,2552 грн/долларов. Всего НБУ 26 декабря купил валюты на 700 млн долларов.

Напомним, "Газпром" в конце декабря 2019 года выплатил "Нафтогаза" в 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В то же время "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому".

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