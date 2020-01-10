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"Нафтогаз" подает новые иски против России в суд Гааги

Новости » Политика     10.01.2020 - 13:47
"Нафтогаз" подает новые иски против России в суд Гааги
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

"Нафтогаз" повышает исковые требования за активы в Крыму

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко LIGA.net.

По его словам, компания намерена обязать Россию выплатить более 7 млрд долларов компенсации за захват активов в аннексированном Крыму.

"Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований - 5 млрд долларов без учета процентов. Но с процентами это уже больше 7 млрд долларов", - отметил Витренко.

Он также добавил, что рассчитывает на решение суда в конце 2020 или в 2021 году.

Напомним, ранее сообщалось, что мировое соглашение между Украиной и российским "Газпромом" не предусматривает возврат конфискованных в Украине активов по решению Антимонопольного комитета.

В то же время на сегодня не разрешилась ситуация с захваченными активами в Крыму, стоимость которых оценивалась в 5,2 млрд долларов. В марте 2019 НАК получил положительное заключение арбитража в Гааге относительно иска против России, трибунал признал свою юрисдикцию в деле о потерянных активах.

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Новости Украины КрымГаагаактивыНафтогаз Украины
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