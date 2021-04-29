Витренко назвал логичным решение об увольнении Коболева

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что увольнение главы правления НАК Андрея Коболева и смена наблюдательного совета являются логичными. По его словам, последнее время результаты "Нафтогаза" были негативными.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" .

Витренко сообщил, что в 2019 году консолидированная прибыль "Нафтогаза" была больше 63 млрд грн, а по результатам 2020 года консолидированный убыток, подтвержденный международной компанией "Делойт", превысил 19 млрд грн и стал первым убытком после 2015 года.

"Государство должно быть активным владельцем, соответственно Кабинет министров имеет право и обязанность реагировать на проблемы в компании. Это решение было принято в пакете с рассмотрением результатов 2020 года. И с этой точки зрения оно является понятным", - сказал Витренко.

Он уточнил, что "Нафтогаз" подал финансовый план на 2020 год, которым предусматривалась неконсолидированная прибыль 11,5 млрд грн.